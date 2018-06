Vlaamse studente blokt live op YouTube (en heeft tienduizenden volgers): "Als ik in de zetel ga hangen, ziet iedereen het" VLAAMSE STUDENTE BLOKT LIVE OP YOUTUBE Redactie

15 juni 2018

00u00 0 De Krant Als Heleen op kot in Antwerpen blokt, kijken 21.000 andere studenten mee. De Vlaamse studente klapt de boeken open, zet de webcam op en livestreamt haar gezwoeg tot wel 8 uur per dag.

"Studeer live met mij. Extreme herhalingsdag." Klokslag 9 uur begon Heleen (20) eraan gisterenmorgen. De webcam op, YouTubekanaal en boeken open. En blokken maar. De studente industriële wetenschappen chemie plande een studiesessie van drie uur in - kort, maar het was dan ook een laatste herhaling voor haar examen in de namiddag. Duizenden blokkers keken virtueel mee.

Nochtans is er amper iets te zien. Een eenvoudig kot in Antwerpen, het bed keurig opgemaakt en een bureau waaraan een geconcentreerde studente zich in dikke cursussen verdiept. Wat balpennen en stiften ook, een cursusblok, een pak snoeptomaatjes en een blok Côte d'Or-chocolade. Wie het geluid van de livestream opzet, hoort af en toe een blad dat wordt omgeslagen, maar verder blijft het muisstil.

Appeltjes van mama

