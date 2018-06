Vlaamse sommelier op stage in beste restaurant ter wereld: "Eén foutje en je moet stoppen" 21 juni 2018

00u00 0

Osteria Francescana in Modena is dinsdagavond voor de tweede keer verkozen tot beste restaurant ter wereld, en Gianluca di Taranto (foto) is de enige Belg die er ooit stage mocht doen. In 2016 draaide de sommelier van tweesterrenzaak The Jane een zomer mee. "Voor 28 couverts loopt daar 20 man in de zaal en 30 man in de keuken", zegt di Taranto. "Wie een foutje maakt, wordt direct uit de 'service' gehaald. Maar wat Massimo Bottura als chef uniek maakt, is het verhaal achter elk gerecht. Zijn borden zijn vaak geïnspireerd op moderne kunst van bijvoorbeeld Damien Hirst." Al komt al dat moois wel met een prijskaartje: voor een 12 gangenmenu betaal je 270 euro, plus 180 euro voor bijpassende wijnen. (DILA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN