Vlaamse snellaadpunten laten op zich wachten 26 juli 2019

Vlaanderen slaagt er maar moeizaam in snellaadpunten te plaatsen voor elektrische auto's. Verschillende installateurs klagen over een aanslepende administratieve procedure en lange wachttijden om een aansluiting te krijgen op het elektriciteitsnet. Dat schrijft 'De Tijd'. Nochtans zijn snellaadpunten langs snelwegen en op publieke plekken cruciaal voor het succes van de elektrische auto. "In Nederland bedraagt de realisatietermijn voor een snellaadpunt typisch vier maanden. Hier in Vlaanderen duurt het anderhalf tot drie jaar", zegt Jochen De Smet, voorzitter van Avere, de federatie voor elektrische mobiliteit. Vlaanderen telt op dit moment 38 locaties met snelladers, vooral langs de snelwegen. Nederland heeft al op meer dan 200 plaatsen snelladers staan.

