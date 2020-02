Exclusief voor abonnees Vlaamse scholen maandag gewoon weer open 28 februari 2020

Hoewel vlak bij de Belgische grens in Duitsland enkele scholen dichtgaan, wordt de krokusvakantie in ons land niet verlengd. Alle scholen gaan maandag gewoon weer open. Dat is gisteren beslist tijdens een groot overleg met onder meer het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid. Ook leerlingen en leerkrachten die naar een risicogebied gingen en geen symptomen van corona vertonen, zijn overal welkom. Professor Virologie Steven Van Gucht (UGent) van het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid Sciensano stelt gerust: "Schoolsluitingen hebben geen nut. De motor van de besmettingen ligt niet bij kinderen, zoals bij griep. Bij corona zijn het vooral mensen op leeftijd die ziek worden en de ziekte verspreiden."

