Vlaamse ruzie, vreemde talen

24 februari 2020

Het is carnavalvakantie. En dus bleef het politieke debat dit weekend ongeveer beperkt tot deze gedachtenwisseling. "Val Thorens, plein de Flamands", postte N-VA-voorzitter Bart De Wever van op de latten. In het Frans. Maar uitgedost in de Vlaamse kleuren. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten twitterde ook in een vreemde taal. Een dode weliswaar. Maar eentje die De Wever goed begrijpt. "Horum omnium fortissimi sunt Belgae", luidde het in het Latijn. "Van al dezen (de Galliërs, red.) zijn de Belgen de dappersten." Citaat uit de aanhef van Julius Caesars 'De Bello Gallico'. (EV)

