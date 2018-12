Vlaamse Reus weer voor Nina Derwael 08 december 2018

De triomftocht van Nina Derwael houdt niet op. Gisteren kreeg de 18-jarige gymnaste in Zwijnaarde de Vlaamse Reus toegekend, een trofee die wordt uitgereikt door de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS). Derwael kon de ceremonie niet bijwonen omdat ze was uitgenodigd voor de Grand Prix Antenore Energia 2018 in het Italiaanse Padua, haar vader Nico nam het kunstwerk van Willem Vermandere in ontvangst. Het is de tweede keer dat de Truiense de prijs wint. Vorig jaar kreeg ze die voor haar Europese titel en WK-brons op de brug met ongelijke leggers, dit jaar greep Derwael als eerste Belgische turnster ooit WK-goud op dat toestel, verlengde ze haar Europese titel en deed ze daar ook nog EK-zilver op de balk bij. 236 journalisten gaven Derwael 912 punten, Europees marathonkampioen Koen Naert kreeg 368 punten, basketbalspeelster Emma Meesseman 154 punten.

