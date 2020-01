Exclusief voor abonnees Vlaamse reiziger op oudejaar omsingeld door vlammen 02 januari 2020

De Vlaming Oscar Sole (27) uit Tessenderlo, die al bijna anderhalf jaar langs de Australische oostkust trekt, kon op oudejaarsavond geen kant meer op door de vlammen. "Alle verbindingswegen zijn afgesloten", vertelde hij vanuit een evacuatiecentrum in Bega, een dorpje tussen Sydney en Melbourne. "Het regent hier as van de opgebrande bomen. Ademhalen is moeilijk, en de rook irriteert ook de ogen." Oscar en zijn twee Amerikaanse reisgenotes strandden met hun minibusje op weg naar Melbourne, waar ze samen oudejaar zouden vieren. "Dat is niet gelukt. Het ging razendsnel: in één dag werd de vuurzee in de regio dubbel zo groot. We zitten hier omsingeld - in elke richting is er op 25 kilometer afstand vuur rondom ons." Gisteren draaide de wind even, waardoor het trio de enige opengestelde weg kon nemen, van de vlammen weg, terug naar het noorden. "Pas na 5 uur rijden was er opnieuw normale lucht, waarin vrij valt te ademen", liet Oscar nadien weten. (SPK)

