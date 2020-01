Exclusief voor abonnees Vlaamse regering zoekt nieuwe bouwmeester 31 januari 2020

De Vlaamse regering moet op zoek naar een nieuwe bouwmeester. Komende zomer loopt het vierjarige mandaat van de huidige Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, af. Vandaag schrijft de ministerraad in principe de vacature uit. Tegelijk met de vacature komt de regering met een visienota. Zoals ook opgenomen in het regeerakkoord moet de bouwmeester zich terugplooien op zijn kerntaken: de Vlaamse overheid en de lokale besturen bijstaan in hun architecturale keuzes en de inrichting van de publieke ruimte.

