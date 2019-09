Exclusief voor abonnees Vlaamse regering wil strenger zijn voor slabakkende studenten 23 september 2019

De toekomstige regering-Jambon I is van plan zich strenger op te stellen voor slabakkende studenten. Vlaamse jongeren doen er, in vergelijking met het buitenland, lang over om hun bachelor te behalen. Eén van de redenen is dat ze hun studies flexibel kunnen plannen en bijvoorbeeld al aan hun master beginnen terwijl ze ook nog bachelorvakken volgen. Die softere aanpak zou hen doen talmen - en dat is geen goede zaak voor de belastingbetaler. Volgens de Mediahuis-kranten denken de Zweedse onderhandelaars daarom aan een 'knip' tussen bachelor en master. Studenten zouden in dat scenario niet aan het tweede luik van hun opleiding mogen beginnen zolang ze het eerste niet volledig hebben afgerond. In de onderwijswereld wordt eerder terughoudend gereageerd op het plan.

