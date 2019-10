Exclusief voor abonnees Vlaamse regering: "Systeem salariswagens moet aangepast" 28 oktober 2019

Als een van haar eerste beleidsdaden heeft de Vlaamse regering het Luchtbeleidsplan goedgekeurd. Het is de ambitie dat de Europese luchtkwaliteitsnormen "zo snel mogelijk" nergens meer zullen worden overschreden. Tegen 2030 moet de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid worden gehalveerd ten opzichte van 2005. Het belangrijkste verschil met het ontwerp van de vorige Vlaamse regering is dat er geen sprake meer is van een slimme kilometerheffing. Wel wordt bij de federale overheid aangedrongen op een aanpassing van het systeem van salariswagens. "Het bezit van een salariswagen en de terugbetaling van de brandstofkosten leiden tot meer gereden kilometers", schrijft de regering. "Een aanpassing van dit systeem is vanuit mobiliteits- en milieuoogpunt dan ook aangewezen." Milieukenmerken van de wagen zouden sterker moeten doorwegen bij de berekening van het voordeel van alle aard.

