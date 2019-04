Exclusief voor abonnees Vlaamse regering start techfonds €75 miljoen 01 april 2019

Het 'Flanders Future Techfund', het pas opgerichte technologiefonds van minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA), krijgt een potje van 75 miljoen euro. Het fonds moet onderzoekscentra en universiteiten in staat stellen de nieuwe technologieën die ze ontwikkelen breder in te zetten. "Het zal enkel investeren in projecten die al voldoende matuur zijn en die een duidelijk aantoonbaar marktpotentieel hebben", zegt Muyters. Elk jaar gaat al 520 miljoen euro naar diverse onderzoekscentra.