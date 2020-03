Exclusief voor abonnees Vlaamse regering richt economisch relancecomité op 19 maart 2020

De Vlaamse regering wil nu al nadenken over de relance van de Vlaamse economie. De regering richt daarvoor een economisch relancecomité op. Ze neemt een pakket maatregelen, zoals waarborgen en premies, om de economische impact van het virus te temperen. Maar Vlaanderen wil ook al nadenken over manieren om de economie te doen heropleven. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zal samen met minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) een stuurgroep met een aantal economen oprichten. "Het is de bedoeling dat de maatregelen eerlijk en doeltreffend zijn en dat ze onze economie na de crisis vooruit helpen. Daarom zullen de experts niet alleen de Vlaamse maatregelen onder de loep nemen, maar ook hun relatie ten opzichte van de federale en de Europese voorstellen", aldus Diependaele.

