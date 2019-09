Exclusief voor abonnees Vlaamse regering moet op zoek naar (minstens) half miljard euro 07 september 2019

De nieuwe Vlaamse regering moet - zoals verwacht - op zoek naar 500 à 600 miljoen euro voor de begroting van volgend jaar. Maar als de regering de wachtlijsten in de zorg wil terugdringen, zal het nog wat meer zijn. De Vlaamse administratie had in het voorjaar al becijferd dat er voor 2020 een tekort van 600 miljoen euro zou opduiken, maar de afgelopen weken was te horen dat dat cijfer naar beneden zou worden bijgesteld, en dat is ook gebeurd. De reden: de inkomsten waren wat te laag en de uitgaven wat te hoog ingeschat. Maar het betere cijfer werd deze week opnieuw onderuit gehaald door de nieuwe voorspelling van het Planbureau. Dat becijferde dat de Belgische economie in 2019 en 2020 maar met 1,1% zal groeien, en niet met 1,3% zoals tot nu toe werd gedacht. De onderhandelaars moeten dus op zoek naar 500 à 600 miljoen euro - het precieze cijfer wordt nog berekend. Alleen zal het daar niet bij blijven, want in de startnota van Bart De Wever (N-VA) stonden heel wat maatregelen die extra geld zullen kosten, denk maar aan het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg. Vandaag komen de hoofdonderhandelaars opnieuw samen, om te praten over werk, economie en innovatie. (ARA)

