Exclusief voor abonnees Vlaamse regering lanceert cultuurcoronapremie tot 1.500 euro 08 juli 2020

Wie in de culturele sector werkt en tussen de mazen van het net van de bestaande steunmaatregelen valt, kan binnenkort onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse cultuurcoronapremie tot 1.500 euro aanvragen. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. De premie zal in principe via een app kunnen worden aangevraagd vanaf 17 juli tot eind augustus. Daarnaast zullen cultuurorganisaties die al gesubsidieerd worden, een bijkomende subsidie kunnen aanvragen om de coronaschade te compenseren. De Vlaamse regering besliste eerder al om 65 miljoen euro opzij te zetten om het leed in de cultuursector te verzachten.

