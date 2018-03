Vlaamse regering heeft 100 miljoen over en geeft er 9 aan onderwijs 31 maart 2018

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering klokt af met een overschot van 100 miljoen euro. In totaal heeft de Vlaamse regering zelfs voor 207 miljoen euro bijkomende beleidsruimte. "Dat overschot kunnen we nu investeren", zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld). Dat is goed nieuws voor het onderwijs, dat meteen 9 miljoen euro krijgt. Directeurs hadden deze week nog aangekondigd dat ze zouden staken als er niks gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Minister Hilde Crevits belooft nu dat directeurs van basisscholen met meer dan 100 leerlingen geen les meer zullen moeten geven. Bij kleinere scholen worden de lesuren van directeurs met vier uur verminderd. De verloning van de directeurs in het basisonderwijs wordt ook gelijkgeschakeld.

