Vlaamse regering benoemt nieuwe raad van bestuur VRT

Op basis van de aangepaste machtsverhoudingen in het Vlaams Parlement heeft de regering 12 leden voor de nieuwe raad van bestuur van de VRT voorgedragen. Luc Van den Brande (CD&V) mag nog twee jaar langer aanblijven als voorzitter. Het andere christendemocratische zitje gaat naar een nieuw gezicht, Rozane De Cock, die verbonden is aan het Instituut voor Mediastudies aan de KU Leuven. Open Vld kiest voor twee voormalige mediafiguren: ex-VRT-journalist Dirk Sterckx en gewezen VTM-nieuwsanker Lynn Wesenbeek. Groen gaat voor Bart Caron, die jaren in de Vlaamse Mediacommissie zat, en sp.a vaardigt Geneviève Lombaerts, partner van ex- voorzitter John Crombez, af. Voor N-VA blijven Nico Moyaert, Charlotte Verhaeghe, Philippe Beinaerts en Stefaan D'haeze op post. Vlaams Belang kiest voor Eric Deleu, die sinds 2004 al meermaals in de raad zat, en voor Jan Huijbrechts. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

