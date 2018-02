Vlaamse politie krijgt klappen, Franstalige rechter laat amokmakers onbestraft 17 februari 2018

00u00 0

In mei 2017 reed een trouwstoet uit het Brusselse luidruchtig Dilbeek binnen. De politie repte zich om de colonne te begeleiden. Tijdens een controle liep het uit de hand. Twee mannen van 24 en 30 jaar deelden klappen uit, vier agenten raakten gewond. Het duo werd door het parket Halle-Vilvoorde voor de rechtbank gedaagd, en koos ervoor de Franstalige procedure te volgen. De Brusselse rechter besliste vandaag dat de twee vrijuitgaan. "Onthutsend", zegt burgemeester van Dilbeek, Willy Segers (N-VA). "Dit vonnis toont allesbehalve respect voor de functie van politieman of -vrouw. De uitspraak staat in contrast met de normen en waarden die wij in de Vlaamse rand met onze gemeenschap nastreven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN