Vlaamse pater vermoord in Afrika: gsm leidt naar verdachte 17 januari 2020

De politie van het Zuid-Afrikaanse Bodibe heeft woensdagavond een 23-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt de Vlaamse pater Jef Hollanders (82) te hebben vermoord. De feiten zouden zondag hebben plaatsgevonden, maar het lichaam werd pas maandag gevonden in de pastorij. De gsm van de Belg was in het bezit van de verdachte, die in zijn woning in Bodibe werd gearresteerd. De politie kwam hem via telefonie-onderzoek op het spoor. Vandaag verschijnt de twintiger voor de rechtbank op betichting van moord. De handen en voeten van de uitgeweken Limburger, die al 55 jaar in Zuid-Afrika werkzaam was, waren vastgebonden en hij had een koord om de hals.

