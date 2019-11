Exclusief voor abonnees Vlaamse pater verdacht van kindermisbruik in Afrika 20 november 2019

In de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een minderjarige een klacht wegens seksueel misbruik ingediend tegen een Belgische pater. Luk D. (50) werd in 2012 nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf nadat hij twee tieners had aangerand in een Don Bosco-internaat in Gent. Hij mocht ook niet langer met minderjarigen omgaan. Het weerhield de pater er niet van om één jaar later op missie te vertrekken voor hulporganisatie Caritas. Toen de Salesianen van Don Bosco in ons land afgelopen zomer geruchten opvingen dat D. zich opnieuw aan kinderen zou hebben vergrepen, werd hij uit voorzorg teruggehaald naar België. Het Leuvense parket heeft een onderzoek geopend in september, maar kon de klacht nog niet inkijken. De pater zelf ontkent de beschuldigingen. (SRB)

