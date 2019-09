Exclusief voor abonnees Vlaamse papa vindt zonen dood op hotel in Firenze 30 september 2019

00u00 0

In Firenze zijn twee jonge Vlamingen dood aangetroffen op hun hotelkamer. Dries (27) en Robbe (19) De Ceuster, geboren in respectievelijk Geel en Herentals, waren er op vakantie met hun vader en diens partner, de moeder van één van de jongens. Gisteren rond 11.30 uur klopte vader Hans - zaakvoerder van afvalverwerkingsbedrijf De Ceuster Recycling - op hun deur. Beide broers sliepen nog, of zo leek het toch. Toen de jongens wat later niet kwamen opdagen voor het middageten, trok hij opnieuw naar hun kamer. Deze keer ging hij er ook binnen, en zag hij Dries en Robbe levenloos op hun bed liggen. Volgens het gerecht werden in de kamer lege verpakkingen van pijnstillers, dito wijnflessen en sporen van drugs aangetroffen. Vandaag volgt een autopsie. (EV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis