Vlaamse papa's net op tijd in VS voor geboorte zoontje

Ze moesten zich in honderdduizend bochten wringen om aan vliegtickets te geraken, maar een koppel uit het Oost-Vlaamse Deinze is erin geslaagd om op tijd in de VS te landen voor de geboorte van hun zoon. Bart Vandekerckhove (32, links) en zijn partner Olivier (29) deden een beroep op een Amerikaanse draagmoeder. Woensdagochtend werd Warre geboren. "We hebben hemel en aarde moeten bewegen om bij hem te kunnen zijn. Dus waarderen we dit mooie moment des te meer", vertelt Bart. "We landden in New York en reden met een huurauto 2.000 kilometer naar Wisconsin - één lange rit van twintig uur, afgelegd op adrenaline." De bevalling moesten de twee volgen op een scherm in een aanpalende kamer in het ziekenhuis, maar meteen daarna mochten ze Warre in hun armen sluiten. "Nu is het afwachten. Sowieso mag een baby pas vier weken na de bevalling het vliegtuig op, maar de Amerikanen reiken door het coronavirus voorlopig nog geen paspoorten uit om te kunnen vliegen. We weten dus niet wanneer we naar België terugkeren, maar dat is niet belangrijk. Nu gaan we vooral genieten van onze kleine zoon." (ASD)

