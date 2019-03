Vlaamse oplichter probeert het nu in Nederland 14 maart 2019

De notoire Vlaamse oplichter Marc Leclercq (62) heeft zijn werkterrein verlegd naar onze noorderburen, zo heeft het Nederlandse tv-programma 'Opgelicht?!' dinsdagavond blootgelegd. Zo zocht de zelfverklaarde zakenman in Amsterdam en Rotterdam rijke vrouwen om te investeren in zijn nieuwste project, een competitiezeiljacht van zo'n 400.000 euro. Hij slaagde erin om bedrijven sponsormateriaal te laten leveren terwijl het jacht intussen in beslag werd genomen. De bewuste boot staat intussen te koop. Leclercq ontkent alles. In ons land is de man vooral berucht door het oplichten van de Parkinson Liga, de zaak van het schoenenbedrijf Noë waarvoor hij een winkel zou starten in Knokke, en tal van vrouwen wier pad hij kruiste. Zowel in Nederland als in België zou Leclercq nog honderdduizenden euro's schulden hebben na eerdere veroordelingen, maar hij blijft ongrijpbaar voor zijn recentste slachtoffers. (KSN)

