Vlaamse onderhandelaars vragen nog enkele dagen geduld: eerst de centen, dan de postjes Sven Spoormakers

24 september 2019

05u00 0 De Krant Eerst de begroting op orde krijgen, dan pas ministerposten invullen. Dat is het plan van de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld bij de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. "Anders riskeren we dat partijen proberen beknibbelen op departementen die niet van hen zijn, of méér zullen proberen losweken op hun domeinen."

Net als de Kamer vorige week is nu ook het Vlaams Parlement eraan begonnen. Zonder regering. Maar wel met 41 van de 124 leden die nooit eerder in een parlement zetelden en met 59 vrouwen - nooit waren het er zoveel. In tegenstelling tot in de Kamer is in Vlaanderen wel al een meerderheid gevonden - N-VA doet verder met Open Vld en CD&V, maar met Jan Jambon als minister-president in plaats van Geert Bourgeois.

Een "showke"

Eigenlijk had Jambon gisteren zijn Septemberverklaring moeten afleggen, maar het is een primeur in Vlaanderen, dat er geen nieuwe regering is bij het hervatten van de werkzaamheden na het zomerreces en verkiezingen. Dus opende Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter de zitting gistermiddag, als langst zetelende lid van het Vlaams Parlement. Daarna werd voorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) herbenoemd. Bij gebrek aan een Septemberverklaring hield hij een korte toespraak en ging daarbij even in op de lopende regeringsonderhandelingen. "De onderhandelaars hielden ons lang in spanning. Ondertussen weten we het: het wordt een korte zitting."

Fractieleider Björn Rzoska (Groen) probeerde Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) nog tot een verklaring te verleiden, maar zijn vraag werd afgewimpeld. Parlementsvoorzitter Vandaele verwees naar de afspraak dat de parlementsleden morgen in een ad-hoccommissie vragen kunnen stellen over lopende dossiers. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele vond dat Rzoska "een showke" probeerde op te voeren. "Er wordt hard gewerkt. We gaan u niet lang op uw honger laten zitten", aldus Diependaele.

Woonbonus

Wanneer er dan wel een Vlaamse regering zal zijn? Nog enkele dagen geduld, klinkt het nu al een tijdje bij de onderhandelaars. "We zijn nog bezig met de inhoud. Alléén met de inhoud", zegt één van hen. De begroting, vooral. En hoe de investeringen in grote infrastructuurwerken - de heraanleg van de Brusselse Ring en de Oosterweelverbinding in Antwerpen - te verzoenen zijn met de plannen om onder andere de woonbonus te hervormen. En moeten die kosten in de begroting moeten of niet? En moet er dan afgeweken worden van een begrotingsevenwicht in de eerste jaren van de nieuwe regering, om pas tegen het einde van de legislatuur tot een evenwicht te komen? Pro memorie: de Vlaamse overheid kijkt nu al aan tegen een tekort van 600 miljoen euro.

Extra minister

En er ligt nog iets op tafel: een extra minister - nu zijn er negen, maar juridisch mag de Vlaamse regering elf leden tellen. "Het is een piste", zegt een partijtopper. Ook parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele liet gisteren verstaan dat er argumenten zijn om een tiende Vlaamse minister aan te stellen - meer Vlaamse bevoegdheden sinds de laatste staatshervorming. In de wandelgangen klinkt het echter anders: de extra portefeuille zou moeten dienen om Vlaams minister-president ad interim Liesbeth Homans (N-VA) toch aan boord te hijsen. "Het is daar nog geen enkele keer over gegaan", zegt een onderhandelaar. "Pas de laatste nacht - geen idee wannéér dat zal zijn - zullen we bekijken wie en welke partij welke portefeuille krijgt. Eérst de budgetten op orde krijgen. Anders riskeren we dat partijen proberen te beknibbelen op departementen die niet van hen zijn, of méér zullen proberen los te weken op hun domeinen."