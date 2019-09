Exclusief voor abonnees Vlaamse onderhandelaars discussiëren vandaag over onderwijs 13 september 2019

De Vlaamse onderhandelaars buigen zich vandaag over het onderwijs. Volgens verschillende bronnen uit het middenveld en binnen CD&V ligt de afschaffing van de detachering van leerkrachten op tafel. Via dat systeem kunnen benoemde leraren tijdelijk iets anders doen dan lesgeven, bijvoorbeeld meewerken aan een handboek of meedraaien in de pedagogische begeleidingsdiensten in één van de koepels of bij de onderwijsvakbonden. Jaarlijks maken meer dan duizend lesgevers daar gebruik van. Door de detachering af te schaffen, zouden N-VA en Open Vld het lerarentekort willen stelpen, maar het idee zorgt meteen voor veel ongerustheid in het middenveld. Ook het al dan niet invoeren van gestandaardiseerde proeven voor alle netten - een vorm van centrale examens - wordt mogelijk opnieuw besproken door de onderhandelaars. Eerder lekte al het voorstel uit om één uur godsdienstles te vervangen door een extra uur Nederlands, maar ook daar is nog discussie over. (DM)

