Vlaamse onderhandelaars buigen zich vanaf nu over de inhoud, vandaag: Werk en Cultuur Astrid Roelandt

19 augustus 2019

00u00 6 De Krant De minister-president is gekend. De coalitie ook. Nu nog een Vlaams regeerakkoord. Deze week komen vijftien thematische werkgroepen samen om zich over elk beleidsdomein te buigen. Pas als zij het niet eens raken, komt het op de tafel van Jambon en co. "We gaan de toppers niet overladen met allerlei details." Vandaag buigen de onderhandelaars zich over Werk en Cultuur.

De hoofdonderhandelaars - formateur Jan Jambon, de partijvoorzitters, Hilde Crevits, Benjamin Dalle, Bart Somers, Lydia Peeters, Ben Weyts, Lorin Parys en een studax van elke partij - kwamen vorige week dinsdag voor het eerst samen voor echte onderhandelingsgesprekken. Die gingen vooral over het budgettaire plaatje - de inkomsten en uitgaven waar de volgende Vlaamse regering voor staat en de ruimte die er (niet) is voor nieuw beleid. Zo moet de Vlaamse regering sowieso op zoek naar 600 miljoen euro om de begroting in evenwicht te houden, al wordt dat bedrag nog verder bekeken.

Maar na die financiële update kan het over de inhoud gaan. Deze week komen er vijftien afzonderlijke werkgroepen samen, één per beleidsdomein. Zij moeten dossier per dossier overlopen en onderling al zoveel mogelijk deals sluiten. Een kwestie van efficiëntie: "We gaan er voor de hoofdonderhandelaars geen uitputtingsslag van maken door hen te overladen met allerlei details", klinkt het bij de formateur.

Elke thematische werkgroep bestaat uit een voorzitter en vier à vijf onderhandelaars per partij: parlementsleden die zich in de materie specialiseerden, (ex-)ministers, mensen van de studiedienst. Zowat alle Vlaamse ministers en ex-ministers onderhandelen mee over de domeinen waar zij (ooit) bevoegd voor waren. Zo buigt Joke Schauvliege (CD&V) zich bijvoorbeeld mee over Cultuur en Landbouw. Dat Theo Francken (N-VA) zich met Onderwijs zou bezighouden, was al bekend. Maar of hij ook de vakminister wordt? In 'VTM Nieuws' noemde Francken - duidelijk geflatteerd - dat "niet onlogisch, maar we zien wel". Toch lijkt het er voorlopig nog op dat hij de federale sterkhouder van zijn partij blijft, maar dat is nog niet beslist.

N-VA-saus

Ook andere federale specialisten schuiven aan: minister Maggie De Block en fractieleider Egbert Lachaert (beiden Open Vld) versterken de onderhandelingsteams over respectievelijk Welzijn en Werk, net als Zuhal Demir - die hoogstwaarschijnlijk Vlaams minister wordt.

Hoe de teams concreet te werk gaan? Vorige week bezorgde N-VA elke werkgroep een aparte nota, met daarin haar voorstellen. Volgens sommigen bevatten die, net als de startnota van De Wever, voorlopig nog "te veel N-VA-saus, maar dat is ook wel te begrijpen". Op basis van de inbreng van de twee andere partijen wordt er in de nota geschrapt, aangepast en aangevuld. Stapelen er zich dossiers op waarover de werkgroepen het niet eens raken? Dan komen de hoofdonderhandelaars opnieuw bijeen om enkele knopen door te hakken. Maar voorlopig heeft Jambon nog geen nieuwe datum geprikt met Crevits en co.

Veel van de maatregelen in de nota's - zoals de Vlaamse canon of het aan banden leggen van de wachtlijsten in de zorg - staan ook al in de nota van De Wever. Opvallend: over de afzonderlijke nota's die de partij opstelde, lekte amper iets uit, zelfs al kregen veel mensen (per werkgroep 15 à 20 onderhandelaars) die in hun mailbox. "De mensen hebben op verkiezingsdag ook laten blijken dat ze die politieke spelletjes niet appreciëren", aldus een parlementslid. "Als er nu al iemand lekt, zet dat alleen maar een rem op de onderhandelingen, terwijl we allemaal vooruit willen. De eerste vraag moet zijn: 'Wat kunnen we vandaag afkloppen?' en niet: 'Bij wie moet ik opletten wat ik zeg?'"

Wanneer er dan uiteindelijk een Vlaamse regering is? Er wordt gemikt op begin september, maar de eigenlijke deadline is 23 september, wanneer Jambon zijn Septemberverklaring moet voorlezen in het Vlaams Parlement.