Vlaamse ministers reden 3 keer de wereld rond in nog geen 3 maanden

117.079 kilometer reden de Vlaamse ministers in de laatste drie maanden van 2019 - drie keer de omtrek van de aarde. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Met 28.500 kilometer op de teller steekt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) er met kop en schouders bovenuit. Jambon staat met 19.178 kilometer op twee en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) sluit met 17.058 kilometer de top drie af. Het wagenpark van de ministers is wel - met uitzondering van de wagen van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) - uitgerust met hybride motors, wat de uitstoot beperkt. Het zijn ook allemaal relatief nieuwe wagens. Vlaams Belang vraagt zich af of elke minister niet beter dezelfde wagen zou krijgen en of de regering genoeg inspanningen doet om de meest voordelige auto's te vinden.

