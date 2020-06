Exclusief voor abonnees Vlaamse meesters doen het goed tijdens kunstveiling in Parijs 18 juni 2020

Schilderijen van Vlaamse meesters uit de 16de en 17de eeuw zijn voor hoge bedragen onder de hamer gegaan bij veilinghuis Artcurial in Parijs. Het werk 'De koning drinkt' van Pieter Bruegel de Jonge werd zo geveild voor 629.000 euro. Een schilderij met een dorspweg en een reiziger van Pieters broer Jan Bruegel de Oude ging onder de hamer voor 579.400 euro, of drie keer de geschatte prijs. Voor 'Madeleine' van Pieter Pourbus legde een koper dan weer 517.400 euro neer, vijf keer de geschatte prijs. Er zaten ook Italiaanse werken tussen. Een zeldzame tekening van Polidoro da Caravaggio ging voor 604.200 euro onder de hamer, 'David met het hoofd van Goliath' van Bernardo Strozzi werd door een Europese verzamelaar gekocht voor 505.000 euro. In totaal bracht de veiling van de collectie van baron F. Empain 6,3 miljoen euro op.

