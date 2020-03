Exclusief voor abonnees Vlaamse meerderheid wil ook loopbaancheques voor wie niet werkt 14 maart 2020

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen loopbaancheques voortaan ook openstellen voor wie een tijdje niet actief is geweest op de arbeidsmarkt. Parlementsleden Philippe Muyters (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Tom Ongena (Open Vld) dienden daarover een resolutie in bij het Vlaams parlement. Met een loopbaancheque kan iemand voor 40 euro vier uur loopbaanbegeleiding volgen. In de voorbije zes jaar telde het systeem meer dan 156.000 gebruikers. De uitbreiding naar inactieven past in de ambitie van de Vlaamse regering om 120.000 extra Vlamingen aan het werk te krijgen. Wie minstens vier jaar gewerkt heeft, daarna drie jaar niet actief was omdat hij of zij de zorg voor kinderen of ouders op zich nam en ook geen uitkering ontving, zou ervoor in aanmerking komen.

