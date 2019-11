Exclusief voor abonnees Vlaamse man wordt gemiddeld 80,3 jaar, vrouw 84,4 jaar 08 november 2019

00u00 0

De levensverwachting van Vlaamse mannen is aan een inhaalbeweging bezig. Waar het verschil met de Vlaamse vrouwen in 2007 nog iets meer dan 5 jaar bedroeg, is de kloof in 2017 verkleind tot een goeie 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Voor jongens die in 2017 geboren zijn, ligt de levensverwachting op 80,3 jaar, tegenover 79,8 jaar vijf jaar eerder. Meisjes worden gemiddeld 84,4 jaar, waar dat in 2014 nog 84,3 was.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu