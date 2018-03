Vlaamse leraar moet Londense laten voorgaan 19 maart 2018

00u00 0

De voortekenen waren goed, maar Koen Timmers (38, foto) heeft het niet gehaald. De Vlaming was één van de tien finalisten van de Global Teacher Prize, een jaarlijkse verkiezing van de beste leerkracht ter wereld. Maar het was uiteindelijk een Britse collega die tot winnares werd uitgeroepen. Andria Zafirakou (39) geeft kunst en textiel aan de Alperton Community School in Brent, één van de grootste culturele smeltkroezen in Londen. Ze leerde de voorbije jaren liefst 35 talen om elk kind in haar klas indien nodig in de eigen taal te kunnen aanspreken en onderwijzen. Ze kreeg de trofee gisteren uit handen van formule 1-piloot Lewis Hamilton. De Britse premier Theresa May maakte haar gelukwensen over in een filmpje. Andria Zafirakou krijgt ook een cheque mee naar huis van 1 miljoen dollar. (DB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN