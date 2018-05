Vlaamse Leeuwen tegen moskee? We are Belgium! 14 mei 2018

Driehonderd omwonenden en leden van Voorpost en Vlaams Belang betoogden zaterdagnamiddag in Kortrijk. Ze zijn tegen een geplande moskee, terwijl een ander deel van de Kortrijkzanen het probleem niet ziet. Omdat we uiteindelijk toch ook allemaal Belgen zijn. Die splijtzwam werd tijdens de betoging vastgelegd in één beeld. Toen de betogers met hun Vlaamse Leeuwen aan volkscafé Den Derden Time passeerden, waar aan de gevel een spandoek 'We are Belgium' hangt. (LPS)

