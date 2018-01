Vlaamse kleuters meest aanwezig op school 23 januari 2018

97 procent van de kleuters die zijn ingeschreven op Vlaamse scholen, zijn voldoende aanwezig in de klas. Met dat cijfer is Vlaanderen zelfs internationaal koploper. Dat blijkt uit de eerste rapporten die elke school en gemeente voortaan jaarlijks twee keer krijgt over de aanwezigheid van kleuters op de schoolbanken. Ondanks de goede cijfers benadrukt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat er nog steeds kleuters zijn die niet vaak genoeg naar school gaan, vooral in de grote steden Antwerpen, Gent, Oostende en Turnhout. Die groep mist kansen, meent de minister. "Door de gegevens in de rapporten kunnen scholen en gemeenten hun beleid rond kleuterparticipatie versterken en verfijnen", klinkt het. Na de paasvakantie volgt opnieuw een rapport. (CMA)

