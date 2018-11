Vlaamse kleuters bewegen te weinig 10 november 2018

Vlaamse kleuters bewegen gemiddeld maar 2 uur en 14 minuten in plaats van de aanbevolen drie uur. Tegelijkertijd kijken ze te veel naar een tv of tablet: 1 uur en 20 minuten terwijl de richtlijn maximaal 1 uur is. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, die er ook op wijst dat kinderen hun ouders als rolmodel zien en hun gedrag kopiëren. Minder gsm-gebruik in de buurt van kinderen zou dus kunnen helpen om hun schermtijd in te perken. Slapen doen onze kleuters dan weer wel goed: gemiddeld 11 uur per nacht. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beseft dat kleuters te weinig bewegen. "Daarom hebben we samen met MOEV (de voormalige Stichting Vlaamse Schoolsport, red.) een educatief pakket voor kleuters uitgewerkt: Oki Doki."

HLN