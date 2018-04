Vlaamse jongen (10) valt acht meter diep uit skilift: "Polsen en dijbeen gebroken, hersenschudding, ruggenwervel geraakt" Bjorn Maeckelbergh

05 april 2018

00u00 0 De Krant "Ik hoop dat ik snel weer kan snowboarden", fluistert Danté Darras (10) uit Koekelare vanop zijn ziekenhuisbed in Frankrijk. De deur van de skilift waarin hij zat, ging plots open en Danté stortte acht meter naar beneden. Hij brak onder meer zijn beide polsen en zijn dijbeen. "Ik ben vooral blij dat hij nog leeft", zegt zijn papa.

Papa Bram Darras (39) zat dinsdag nog aan de ontbijttafel in het Franse Risoul toen zijn gsm rinkelde. "Het was Laura, mijn dochtertje van twaalf. Ze was nog maar enkele minuten eerder met haar broer Danté vertrokken naar de skiles. Er was iets ergs gebeurd, zei ze. Ze weende niet. Ze zei dat ze vastzat in de lift boven de 'babypiste'. De deuren waren plots opengegaan en Danté was naar beneden gevallen. Van heel erg hoog. Ze zag haar broer in de sneeuw liggen, met zijn gezicht naar boven. Hij bewoog niet. Laura dacht dat Danté dood was."

Niet veel later geraakte Darras met een skiscooter van de hulpdiensten tot op de plaats van het ongeluk. "Er stonden al vijf reddingswerkers over Danté gebogen", vertelt zijn papa. "Het was vreselijk om mijn jongen daar zo te zien liggen. Zijn benen en armen lagen in kronkels. Alsof ze niet van hem waren." Wat de vader nog het meeste zorgen baarde, was dat Danté bij bewustzijn leek, maar niet reageerde en niet eens met zijn ogen knipperde. "Op dat moment dacht ik: hij leeft niet meer (zwijgt lang)." Toen de dokters de jongen in een draagberrie legden om hem met een helikopter naar het ziekenhuis te brengen, schreeuwde Danté het ineens uit van de pijn. "Dat was een goed teken", zegt zijn vader.

