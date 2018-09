Vlaamse jeugdinstellingen zijn "afschrikwekkend" ONAFHANKELIJK RAPPORT 04 september 2018

Twee weken wachten op toestemming om te mogen bellen naar de Zelfmoordlijn. Veertien dagen afzondering in een "afschrikwekkende, niet menswaardige" isolatiecel, zonder een boek of wat muziek. In haar eerste tussentijds verslag schetst de onafhankelijke Commissie van Toezicht een onthutsende beeld van de gesloten jeugdinstellingen in Vlaanderen. Ook de infrastructuur laat te wensen over: schimmel op de grond en muren, niet-werkende kranen, toiletten die niet doorspoelen... "In mijn opinie maak je jongeren gewoon gek als je ze opsluit in een vuile isoleercel zonder tijdsaanduiding", reageerde Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) gisteravond op Radio 1. Het verslag wordt volgende week besproken in het halfrond. (DM/IDV)

