Vlaamse immuniteit in 2 weken verdubbeld 27 april 2020

In totaal heeft vandaag 4,3% van de Belgische bevolking antistoffen tegen het virus. Dat blijkt uit onderzoek van Sciensano. Wie antistoffen heeft opgebouwd, is waarschijnlijk immuun voor het virus. Voor Vlaanderen gaat het om een verdubbeling van de immuniteit in twee weken tijd. Het onderzoek gebeurt op basis van bloedstalen van donoren, verzameld door het Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde het voorbije weekend wel dat ze nog geen enkel bewijs hebben dat mensen die hersteld zijn van het coronavirus en antistoffen hebben, ook effectief beschermd zijn tegen een tweede infectie. (IBO)