Exclusief voor abonnees Vlaamse handel nam fors af 16 juni 2020

00u00 0

Door de coronacrisis is de Vlaamse buitenlandse handel fors afgenomen. Zo is de Vlaamse export in maart met 7,5% gedaald tegenover maart 2019. Het gaat om de grootste daling sinds de crisisjaren 2008 en 2009. De Vlaamse invoer daalde in maart zelfs met 11,5%. Om de Vlaamse exporteurs te ondersteunen heeft de Vlaamse regering onlangs het exitplan van FIT goedgekeurd en voorziet ze in 3 miljoen euro aan steunmaatregelen.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen