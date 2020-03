Exclusief voor abonnees Vlaamse gids moet 870 rondleidingen door New York schrappen 13 maart 2020

Zeven jaar al gidst Patrick Van Roosendaal landgenoten door New York, maar gisteren was de donkerste dag uit zijn carrière. "De eerste drie maanden van het jaar zijn traditioneel lastig, dan zit iedereen in de sector op z'n tandvlees. We tellen dan af naar de paasvakantie en dit jaar leek die alle records te gaan breken: 870 boekingen had ik. Natuurlijk had ik er rekening mee gehouden dat corona enige invloed zou hebben, maar dít zag ik niet aankomen. Woensdag had ik nog een leuke groep rondgeleid, met Siska Schoeters en Tomas De Soete. We hebben de metro gepakt, waar niemand een mondmasker droeg, en zijn daarna gezellig op restaurant en café gegaan. Helemaal niets aan de hand. Tot Trump plots zonder overleg alle vluchten vanuit Europa schrapte. Ik ga serieus op de centen moeten letten. Drie van mijn gidsen en een handvol freelancemedewerkers zijn ook technisch werkloos."

