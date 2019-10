Exclusief voor abonnees Vlaamse gezinnen stockeren zo'n 85 miljoen gebruikte batterijen 22 oktober 2019

00u00 0

Ook u heeft er wellicht nog wel een pak rondslingeren: gebruikte batterijen. Bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer dertig gebruikte batterijen - in lades, in de berging of in een vergeten toestel, zoals oude smartphones. Alles samen zo'n 84,7 miljoen lege batterijen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen