Vlaamse game doet kinderen gezonder eten 26 april 2018

00u00 0

12% van de kinderen tussen 6 en 9 jaar heeft overgewicht en 4% obesitas. Dat blijkt uit de nieuwe Voedselconsumptiepeiling. Zorgwekkend, maar 'Yum Runner' kan beterschap brengen. De game van Vlaamse makelij laat kinderen zien hoe ze gezonder kunnen eten. In 'Yum Runner' kom je gezonde en ongezonde voedingswaren tegen. Hoe gezonder je eet en drinkt, hoe beter je rent en hindernissen ontwijkt. Het spel is gemaakt door het bedrijf Bazookas, samen met de Howest-gameopleiding DAE en met 50.000 euro steun van de Socialistische Mutualiteit. Kinderen worden ook aangemoedigd om echt te bewegen, met opdrachtjes zoals 'wandel als een beer' en 'stap als een krab'.Het tweede leerjaar van basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk was gisteren alvast enthousiast, net als de juf. "Telkens als we een les rond voeding geven, zullen we 'Yum Runner' gebruiken. Ze leren zo duidelijk sneller bij", klinkt het. (LPS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN