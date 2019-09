Vlaamse formatie loopt vertraging op: "Geef ons nog een lange nacht of twee" ARA

12 september 2019

05u00 0 De Krant Het is niet zeker dat er tegen 23 september al een nieuwe Vlaamse regering is. Normaal zou toekomstig minister-president Jan Jambon (N-VA) op die dag zijn Septemberverklaring afleggen in het Vlaams Parlement, maar de onderhandelingen lopen trager dan verwacht. "Een dag meer onderhandelen spaart ons later maanden aan discussies uit."

De Septemberverklaring, traditioneel op de vierde maandag van september: dat was de deadline die N-VA, CD&V en Open Vld voor ogen hadden om te landen met de nieuwe Vlaamse regering-Jambon. Maar dat blijkt nu toch moeilijker dan gedacht. De werkgroepen Onderwijs, Inburgering en Welzijn, die het voorbereidende werk doen voor de hoofdonderhandelaars, zijn nog steeds niet rond en het zou nog wel even kunnen duren. Bovendien strooien de fractiedagen, waar alle parlementsleden - en dus ook de onderhandelaars uit de werkgroepen - aanwezig moeten zijn, roet in het eten.

Ondertussen onderhandelt de centrale werkgroep - de hoofdonderhandelaars, onder wie de drie partijvoorzitters - wel verder. Gisteren bogen ze zich over Armoede en de afgelopen dagen passeerden onder meer Jeugd, Sport, Werk, Economie, Innovatie en Wonen de revue. Grotendeels zijn die thema's afgehandeld, al is er nog een reeks losse eindjes. Vaak maatregelen met een sterke symbolische waarde, zoals praktijktesten op de huurmarkt en gemeenschapsdienst voor werklozen. In de laatste rechte lijn - "Geef ons een lange nacht of twee" - zal het geven en nemen zijn. Maar zover zijn we dus nog niet: eerst moeten nog de semantische discussies beslecht worden.

Geen vaagheid, a.u.b.

"In de vorige legislatuur waren er veel discussies door onduidelijke of te vage formuleringen in het regeerakkoord", klinkt het bij de onderhandelaars. "Dat willen we nu zoveel mogelijk vermijden. Nu een dag meer onderhandelen, kan ons nadien maanden discussies en tijdverlies uitsparen. We pinnen ons dus niet vast op 23 september. Als het een week later is, is het ook maar zo." Eventueel uitstel van de Septemberverklaring is al besproken met Vlaams Parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele (N-VA). Die beslissing valt volgende week.

