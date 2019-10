Exclusief voor abonnees Vlaamse fiscus gaat samenwerken met schattingstool 26 oktober 2019

De Vlaamse belastingdienst gaat samenwerken met schattingstool Realo om de waarde van een woning te bepalen. Dat heeft de regering beslist op voorstel van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Sinds 2015 staat de Vlaamse dienst in voor de erf- en registratiebelastingen. "Om die correct te kunnen innen, is het belangrijk dat de overheid de correcte minimale verkoopwaarde van het onroerend goed kent", zegt Diependaele. Realo, ook beschikbaar voor particulieren, geeft een inschatting van hoeveel een pand waard is op basis van onder meer de ligging en andere gegevens die beschikbaar zijn via Google Maps.