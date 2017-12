Vlaamse films scoren steeds minder: "Moeten wij nog films maken waar niemand naartoe komt?" Redactie

133.000 bezoekers voor 'Le Fidèle', 41.000 voor 'Cargo', 25.000 voor 'Home'. En minder dan 10.000 voor 'Le Passé Devant Nous' (8.000), 'Zagros' (ongeveer 6.000) en 'Blue Silence' (voorlopig 2.000). Het Vlaamse publiek liep dit jaar niet storm voor de vaderlandse cinema. Er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen, zoals de Ketnet-film 'Helden Boven Alles', die een mooie 100.000 bezoekers laat optekenen. Jan Verheyens 'Het Tweede Gelaat' heeft de kaap van de 200.000 bezoekers gerond, en ook voor de derde Kampioenen-film, die vorige week uitkwam, is die grens al in zicht. Al is dat relatief: 'De zaak Alzheimer' (2003) en 'Dossier K.' (2009) haalden nog 755.000 en 415.000 kijkers.

Netflix

Tijd om alarm te slaan? Regisseur Jan Verheyen vindt van wel. Op 2 februari organiseert de Unie van Regisseurs een colloquium in Gent: de unie zal daar samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds nadenken over de toekomst van de Vlaamse film. "Als we iets willen veranderen, moeten we beginnen bij de makers", klinkt het. "We zitten met een nieuwe context", aldus Verheyen. "In enkele jaren is het medialandschap door spelers als Netflix totaal veranderd. En het klasseonderscheid tussen film en tv is vervaagd. Tv-series moeten niet meer onderdoen voor bioscoopfilms. De vraag is dan: moeten wij nog films maken waar niemand naartoe komt?"

De Belgische bioscoopgroep Kinepolis doet het wél goed en neemt de Nederlandse groep NH Bioscopen over. De transactie is 27,5 miljoen euro waard, inclusief de overname van de schulden, en zal van kracht worden op 1 januari.