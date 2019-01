Vlaamse exportagentschap niet naar Saudi-Arabië 16 januari 2019

00u00 0

Flanders Investment & Trade (FIT) trekt zich terug uit de economische missie naar Saudi-Arabië, zo liet Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gisteren weten. De economische missie van het Vlaamse exportagentschap kwam vorige week onder vuur te liggen omwille van de schendingen van de mensenrechten in Saudi-Arabië. Bourgeois wees er in eerste instantie op dat het om een missie ging zonder vertegenwoordiger van de regering. De missie van het FIT, een verzelfstandigd agentschap, kwam er op vraag van bedrijven. Intussen is echter gebleken dat verschillende bedrijven ook contacten zouden hebben met Saudische staatsbedrijven en overheidsinstanties. "En het kan niet dat de Vlaamse overheid manifeste staatsbedrijven van de Saudische regering zou promoten", aldus directeur Claire Tillekaerts. In onderling overleg met Bourgeois is daarom beslist om de steun in te trekken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN