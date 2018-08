Vlaamse ex-advocaat verkoold gevonden in Zuid-Afrika 02 augustus 2018

In Zuid-Afrika is het verkoolde lichaam van een Bruggeling teruggevonden in een uitgebrande wagen langs de weg. Het slachtoffer is Pieter-Jan Staelens, een 35-jarige ex-advocaat die enkele jaren geleden naar het land verhuisde, samen met zijn Gabonese vrouw en drie kinderen, en daar windmolens en zonne-energie verkocht. Volgens de plaatselijke politie wijst alles op een ongeval, maar de precieze omstandigheden zijn onduidelijk. De vader van het slachtoffer is al naar Zuid-Afrika afgereisd. "Met thuis te blijven zitten, krijgen we zeker geen antwoorden", zegt hij. (MMB)

