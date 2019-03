Exclusief voor abonnees Vlaamse DNA-databank komt er op 1 januari 27 maart 2019

Als alles goed gaat, komt er op 1 januari ook in Vlaanderen een DNA-databank voor afstamming. Wie op zoek is naar zijn biologische ouder of kind, zal er DNA kunnen achterlaten. Bedoeling is het voorstel nog voor de verkiezingen door het Vlaams Parlement te sluizen. Dat zou op zich een formaliteit moeten zijn, want de meerderheidspartijen zijn het erover eens.

