Exclusief voor abonnees Vlaamse dealer riskeert executie in Thailand 17 juni 2019

Een 57-jarige Vlaming riskeert levenslang achter de tralies te verdwijnen of zelfs de doodstraf, voor het dealen van cocaïne in Thailand. Danny V.D.V., die al bijna 20 jaar in Pattaya woont, liep vorige week tegen de lamp tijdens een in scène gezette coke-deal door de lokale politie. Buitenlandse Zaken volgt zijn situatie op, maar weet dat het Thaise gerecht erom bekendstaat genadeloos op te treden bij drugsmisdaden.

