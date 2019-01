Vlaamse bedrijven leveren grondstof voor saringas aan Syrië: zware boetes geëist 04 januari 2019

Drie Antwerpse firma's riskeren boetes van opgeteld 1,25 miljoen euro voor de illegale export van chemicaliën naar Syrië. Twee bedrijfsleiders riskeren ook effectieve celstraffen. Er is sprake van 24 ladingen tussen mei 2014 en december 2016. In totaal werd 168 ton isopropanol naar het door oorlog verscheurde land verzonden. Dat goedje kan gebruikt worden om het uiterst gevaarlijke saringas te maken. In 2012 legde Europa een vergunningsplicht op aan firma's die isopropanol naar Syrië exporteren, maar die lapten de drie Antwerpse firma's aan hun laars. Sterker, volgens de douane gebruikten ze bewust foute codes om de administratie te misleiden. De betrokken bedrijven en bedrijfsleiders vragen de vrijspraak. Vonnis op 31 januari. (BJS)

