Vlaamse app helpt koppels vrienden zoeken 25 juni 2018

00u00 0

Met een nieuwe, Vlaamse app kunnen koppels op zoek gaan naar andere stellen om een vriendschap mee uit te bouwen. Het concept van Wetime is vrij simpel. Koppels maken een profiel aan, worden één keer per maand door een algoritme gematcht met een ander koppel en gaan dan op vriendschappelijke 'blind date'. De match gebeurt op basis van gegevens zoals gemeenschappelijke interesses, hoe ver koppels bereid zijn om te rijden, maar ook: kinderen of geen kinderen. "Toen we naar Antwerpen verhuisden, zagen we onze bestaande vriendengroep slechts een à twee keer per jaar", zegt oprichter Sietse Schelpe. "Maar het viel niet op, want we hadden het gewoon ongelooflijk druk met werk en kinderen. Toen de kinderen al iets ouder waren, merkten we plots: ons sociaal leven was helemaal stilgevallen." (DM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN