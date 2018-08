Vlaamse ambtenaren te kwistig met kredietkaarten 27 augustus 2018

De ambtenaren van de Vlaamse overheid zijn te kwistig met hun kredietkaarten. Zo hebben ze een uitgavenlimiet die hoger is dan toegelaten. Dat blijkt uit een audit die 'De Tijd' kon inkijken. Het gebruik van debet- en kredietkaarten is door Audit Vlaanderen bij tien Vlaamse administraties onderzocht. Het gaat onder meer over de openbaarvervoersmaatschappij De Lijn, de VRT, de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en het exportagentschap Flanders Investment & Trade. Samen spendeerden die in een jaar 1,6 miljoen euro met kredietkaarten. Dat bedrag is goed voor driekwart van de uitgaven met kredietkaarten bij de hele Vlaamse overheid. De meerderheid van de administraties heeft één of meer kredietkaarten met een hogere limiet dan toegelaten. Ook de controle op de uitgaven met kredietkaarten kan beter. Zo wachtte bij een administratie een bepaald bedrag al meer dan een jaar op verantwoording.

